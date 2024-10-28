Может стать инструментом против FPV-дронов: Минобороны допустило к использованию дробовик Safari HG-105M
Киев • УНН
Минобороны Украины кодифицировало полуавтоматический дробовик Safari HG-105M для использования в Силах обороны. Оружие может применяться для ближнего боя и борьбы с FPV-дронами.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
По данным ведомства, это ружье может быть применено как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов со шротом - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами.
«Safari HG-105M - это полуавтоматическое ружье-дробовик с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Изготовлено по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола. Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести к центру оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка при длительном использовании», - говорится в сообщении.
Оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с вместимостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес ружья чуть более 4 кг, добавили в Минобороны.
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