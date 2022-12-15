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Може бути остаточно затверджений на лідерському рівні - Зеленський про надання Україні 18 млрд євро

Може бути остаточно затверджений на лідерському рівні - Зеленський про надання Україні 18 млрд євро

Київ • УНН

 • 550753 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував Раді ЄС за пакет фінансової підтримки України в наступному році обсягом 18 мільярдів євро, який саме зараз на лідерському рівні може бути остаточно затверджений. Про це він сказав під час звернення до Європейської ради, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Хочу подякувати за ваші санкційні кроки за минулі пів року, за пакет фінансової підтримки нашої країни в наступному році обсягом 18 мільярдів євро, який саме зараз на лідерському рівні може бути остаточно затверджений. Це життєво важливо», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський попросив очільника Європейської ради Шарля Мішеля, щоб боротьба за мир для України й для всієї Європи не залежала від непорозумінь і суперечок між деякими державами-членами ЄС.

«Пакети макрофінансової підтримки для України – це також зброя в захисті свободи. Як і дев’ятий пакет санкцій ЄС проти росії. Це наш захист. Зрозумійте! Я сподіваюся, що вже в січні ми зможемо подякувати вам за перший транш із цього пакету макрофіну», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Європейскому Союзу вдалося 12 грудня домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця. 

Про нього вдалося домовитися, коли Угорщина отримала від країн ЄС зниження суми, яка потрапляє під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

Європейський парламент погодив кредит Україні від ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Наразі очікується офіційне ухвалення.

Утім, 14 грудня Польща затримала офіційне ухвалення ЄС мінімального корпоративного податку для великих компаній і, як наслідок, заблокувала цілий пакет інших угод, включаючи фінансування України у 2023 році.

Варшава пояснила, що хоче певні зміни у податковій угоді, а також розірвати політичний зв'язок у пакеті з допомогою Україні, яку вона підтримує.

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