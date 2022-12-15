Может быть окончательно утвержден на лидерском уровне - Зеленский о предоставлении Украине 18 млрд евро

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за пакет финансовой поддержки Украины в следующем году в размере 18 миллиардов евро, который именно сейчас на лидерском уровне может быть окончательно утвержден. Об этом он сказал во время обращения к Европейскому совету, передает корреспондент УНН.