Может быть окончательно утвержден на лидерском уровне - Зеленский о предоставлении Украине 18 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС за пакет финансовой поддержки Украины в следующем году в размере 18 миллиардов евро, который именно сейчас на лидерском уровне может быть окончательно утвержден. Об этом он сказал во время обращения к Европейскому совету, передает корреспондент УНН.
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«Хочу поблагодарить за ваши санкционные шаги за прошедшие полгода, за пакет финансовой поддержки нашей страны в следующем году в размере 18 миллиардов евро, который именно сейчас на лидерском уровне может быть окончательно утвержден. Это жизненно важно», – сказал Зеленский.
Детали
Зеленский попросил главу Европейского совета Шарля Мишеля, чтобы борьба за мир для Украины и всей Европы не зависела от недоразумений и споров между некоторыми государствами-членами ЕС.
«Пакеты макрофинансовой поддержки для Украины – это также оружие в защите свободы. Как и девятый пакет санкций ЕС против россии. Это наша защита. Поймите! Я надеюсь, что уже в январе мы сможем поблагодарить вас за первый транш из этого пакета макрофина», - отметил Зеленский.
Дополнение
Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.
О нем удалось договориться, когда Венгрия получила от стран ЕС снижение суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.
Европейский парламент согласовал кредит Украине от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.
Ожидается официальное принятие.
Впрочем, 14 декабря Польша задержала официальное принятие ЕС минимального корпоративного налога для крупных компаний и, как следствие, заблокировала целый пакет других соглашений, включая финансирование Украины в 2023 году.
Варшава объяснила, что хочет определенные изменения в налоговом соглашении, а также разорвать политическую связь в пакете с поддерживаемой ею помощью Украине.