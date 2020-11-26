МОЗ та Світовий банк запускають новий проект вартістю близько 100 млн доларів

“Міністерство охорони здоров’я спільно зі Світовим банком запускає новий проект вартістю біля 100 млн доларів. Тут ми відпрацьовуємо всі пакети документів, наразі дуже активно працюємо для того, щоб фіналізувати всі домовленості. Насамперед ці кошти будуть призначенні для придбання вакцин COVID-19, а також діагностичного та лабораторного обладнання в наших комунальних некомерційних підприємствах в закладах охорони здоров’я”, — зазначила вона.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я та Світовий банк реалізовують спільний проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” вартістю майже 215 млн доларів.

“Цей рік є завершальним та визначальним для реалізації цього проекту...Світовим банком спільно з Міністерством охорони здоров’я реалізовано в цілому повноцінно проект реконструкції 102 амбулаторій сімейної практики з яких 91 об’єктів вже введено у експлуатації”, — додала Шаталова.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я із 2015 року реалізує проект кредитної угоди зі Світовим банком у медичній сфері, у якому беруть участь 8 областей.

Як раніше повідомлялося в УНН, МОЗ і Світовий банк обговорили державно-приватне партнерство у медичній сфері.