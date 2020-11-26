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Минздрав и Всемирный банк запускают новый проект стоимостью около 100 млн долларов

Минздрав и Всемирный банк запускают новый проект стоимостью около 100 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство здравоохранения и Всемирный банк запускают новый проект стоимостью около 100 млн долларов. Так, большинство средств будет направлено на закупку вакцины от COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Министерство здравоохранения совместно со Всемирным банком запускает новый проект стоимостью около 100 млн долларов. Здесь мы отрабатываем все пакеты документов, сейчас очень активно работаем для того, чтобы финализировать все договоренности. Прежде всего эти средства будут предназначены для приобретения вакцин COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования в наших коммунальных некоммерческих предприятиях в учреждениях здравоохранения”, — отметила она.

Кроме того, Министерство здравоохранения и Всемирный банк реализуют совместный проект “Улучшение здравоохранения на службе у людей” стоимостью почти 215 млн долларов.

“Этот год является завершающим и определяющим для реализации этого проекта... Всемирным банком совместно с Министерством здравоохранения реализован в целом полноценно проект реконструкции 102 амбулаторий семейной практики из которых 91 объектов уже введены в эксплуатации”, — добавила Шаталова.

Напомним, Министерство здравоохранения с 2015 года реализует проект кредитного соглашения со Всемирным банком в медицинской сфере, в котором принимают участие 8 областей.

Как ранее сообщалось в УНН, МЗ и Всемирный банк обсудили государственно-частное партнерство в медицинской сфере.

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