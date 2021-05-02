МОЗ оновило дані щодо COVID-19: у "червоній зоні" перебувають 7 регіонів

Деталі

У “червоній” зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

8 регіонів знаходяться у “помаранчевій зоні” — це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Водночас столиця та Київська область, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області — у “жовтій” зоні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,083 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 травня, — майже 5,1 тис., що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих.