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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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МОЗ оновило дані щодо COVID-19: у "червоній зоні" перебувають 7 регіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Станом на ранок неділі в Україні у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, пише УНН з посиланням на опубліковані дані МОЗ України.

Деталі

У “червоній” зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

8 регіонів знаходяться у “помаранчевій зоні” — це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Водночас столиця та Київська область, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області — у “жовтій” зоні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,083 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 травня, — майже 5,1 тис., що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих.

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