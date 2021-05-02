МЗ обновило данные по COVID-19: в "красной зоне" находятся 7 регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в Украине в красной зоне эпидемической опасности находятся 7 регионов, пишет УНН со ссылкой на опубликованные данные Минздрава Украины.
Детали
В “красной” зоне находятся Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
8 регионов находятся в “оранжевой зоне” — это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В то же время столица и Киевская область, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области — в “желтой” зоне.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,083 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 мая — почти 5,1 тыс., что меньше, чем днем ранее. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших.