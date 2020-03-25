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МОЗ офіційно підтвердив чотири смерті від COVID-19 в Україні

МОЗ офіційно підтвердив чотири смерті від COVID-19 в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердило чотири смерті від коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, проводиться робота з контактними особами.

Загалом в Україні 113 випадків інфікування.

Українські Національні Новини

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