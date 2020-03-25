МОЗ офіційно підтвердив чотири смерті від COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердило чотири смерті від коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, проводиться робота з контактними особами.
Загалом в Україні 113 випадків інфікування.