Минздрав официально подтвердил четыре смерти от COVID-19 в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Министерство здравоохранения официально подтвердило четыре смерти от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19. Минздрав Украины выражает соболезнования близким", - говорится в сообщении.
Как указано, проводится работа с контактными лицами.
Всего в Украине 113 случаев инфицирования.