МОЗ не вносив питання запровадження "локдауну" на засідання Кабміну у середу

"Ми таку пропозицію (про запровадження "локдауну" – ред.) на засідання уряду не вносили… У нас є інші постанови, які стосуються медсистеми, медичної галузі. Але все, що буде завтра - не стосується карантинних обмежень", - заявив Степанов.

Він заявив також, що офіційне повідомлення про жорсткий карантин, якщо він все ж таки буде, можна чекати за 7-10 днів до самого рішення.

Коментуючи результати "карантину вихідного дня", він зазначив, що їх у МОЗ зможуть побачити на наступному тижні.

"Відразу можу сказати, що ми пам’ятаємо, як пройшли у нас перші вихідні, коли, м’яко кажучи, не дотримувались "карантину вихідного дня". Але, все ж таки, ми вже бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні локдаун точно буде введений, єдине питання - коли саме: чи у грудні, чи з 2 січня.

Як повідомляв раніше УНН, в Україні на ранок 1 грудня зафіксовано вже 745 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 498.

Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.