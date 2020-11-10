МОЗ: ліжка під COVID-19 у лікарнях уже 10 областей заповнені на понад 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні ліжка у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на понад 70% вже у десяти областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Найбільш завантажені лікарні в областях:
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- Полтавська область (85,2%)
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- Одеська область (80,8%)
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- Рівненська область (79,4%)
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- Чернігівська область (73,9%)
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- Донецька область (73,1%)
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- Запорізька область (72,1%)
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- Вінницька область (71,6%)
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- Київська область (71,2%)
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- Сумська область (71%)
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- Закарпатська область (70,6%)
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Так, до переліку областей за 9 листопада сьогодні приєдналися ще дві області - Закарпатська і Київська.
При цьому у Києві зайнято 60% ліжок. Загалом показник по Україні становить 63,8%.
Нагадаємо, за даними НСЗУ, кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла на 80%.