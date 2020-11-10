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Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже 10 областей заполнены более чем на 70%

Киев  •  УНН

 • 14999 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в областях:

  • Полтавская область (85,2%)
  • Одесская область (80,8%)
  • Ровенская область (79,4%)
  • Черниговская область (73,9%)
  • Донецкая область (73,1%)
  • Запорожская область (72,1%)
  • Винницкая область (71,6%)
  • Киевская область (71,2%)
  • Сумская область (71%)
  • Закарпатская область (70,6%)

Так, к перечню областей за 9 ноября сегодня присоединились еще две области - Закарпатская и Киевская.

При этом в Киеве занято 60% коек. В общем показатель по Украине составляет 63,8%.

Напомним, по данным НСЗУ, количество госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 80%.

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