Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже 10 областей заполнены более чем на 70%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Наиболее загружены больницы в областях:
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- Полтавская область (85,2%)
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- Одесская область (80,8%)
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- Ровенская область (79,4%)
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- Черниговская область (73,9%)
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- Донецкая область (73,1%)
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- Запорожская область (72,1%)
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- Винницкая область (71,6%)
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- Киевская область (71,2%)
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- Сумская область (71%)
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- Закарпатская область (70,6%)
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Так, к перечню областей за 9 ноября сегодня присоединились еще две области - Закарпатская и Киевская.
При этом в Киеве занято 60% коек. В общем показатель по Украине составляет 63,8%.
Напомним, по данным НСЗУ, количество госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 80%.