МОЗ: ліжка під COVID-19 у лікарнях уже восьми областей заповнені на понад 70%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні ліжка у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на понад 70% вже у восьми областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Найбільш завантажені лікарні в областях:
-
- Полтавська область (92,5%)
-
- Рівненська область (82,9%)
-
- Одеська область (73,6%)
-
- Чернігівська область (73,8%)
-
- Донецька область (72%)
-
- Запорізька область (71,4%)
-
- Вінницька область (70,8%)
-
- Сумська область (70,1%).
-
У Києві зайнято 58,2% ліжок.
Нагадаємо, станом на 9 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині.