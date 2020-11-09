МОЗ: ліжка під COVID-19 у лікарнях уже восьми областей заповнені на понад 70%

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні ліжка у закладах охорони здоров'я 1-ї хвилі для пацієнтів з підозрою чи діагнозом COVID-19 заповнені на понад 70% вже у восьми областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.