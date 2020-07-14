МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей

Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 638.