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19 березня, 18:42 • 103082 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 147076 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122477 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 136690 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140300 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126792 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 177562 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125985 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125554 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124375 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей

МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України. Київ вже дев’ятий день поспіль не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. 

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 638

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