МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на 14 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України. Київ вже дев’ятий день поспіль не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 638.