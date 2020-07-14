У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області — 147, Закарпатській області — 67 та місті у Києві — 112", — зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже понад 54,7 тис. випадків COVID-19, за добу – 638.



