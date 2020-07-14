В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 147, Закарпатской области - 67 и городе в Киеве - 112", - отметил Степанов.
Напомним, в Украине уже более 54,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 638.