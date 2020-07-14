Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины. Киев уже девятый день подряд не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская, Черниговская области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине уже более 54,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 638.