МОЗ: чотири області можуть перейти до "червоної" зони вже через 2-3 тижні

Цитата

“Станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки „помаранчевої“ зони. Також є певна частина регіонів, які знаходяться в зоні ризику входження до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Це чотири регіони: Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області”, — сказав Кузін.

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За його словами, ці чотири області можуть перейти до “червоного” рівня в найближчі 2-3 тижні.

Доповнення

З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.

Нагадаємо, дитячі садочки та молодші класи навчальних закладів будуть працювати незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.