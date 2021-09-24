МОЗ: чотири області можуть перейти до "червоної" зони вже через 2-3 тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом 2-3 тижнів до “червоної” зони адаптивного карантину можуть перейти чотири області. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
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“Станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки „помаранчевої“ зони. Також є певна частина регіонів, які знаходяться в зоні ризику входження до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Це чотири регіони: Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області”, — сказав Кузін.
Деталі
За його словами, ці чотири області можуть перейти до “червоного” рівня в найближчі 2-3 тижні.
Доповнення
З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.
Нагадаємо, дитячі садочки та молодші класи навчальних закладів будуть працювати незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.