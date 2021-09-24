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МОЗ: чотири області можуть перейти до "червоної" зони вже через 2-3 тижні

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом 2-3 тижнів до “червоної” зони адаптивного карантину можуть перейти чотири області. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Станом на 24 вересня вже 9 регіонів демонструють ознаки „помаранчевої“ зони. Також є певна частина регіонів, які знаходяться в зоні ризику входження до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. Це чотири регіони: Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області”, — сказав Кузін.

Деталі

За його словами, ці чотири області можуть перейти до “червоного” рівня в найближчі 2-3 тижні.

Доповнення

З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.

Нагадаємо, дитячі садочки та молодші класи навчальних закладів будуть працювати незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.

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