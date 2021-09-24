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Минздрав: четыре области могут перейти в "красную" зону уже через 2-3 недели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В течение 2-3 недель в “красную” зону адаптивного карантина могут перейти четыре области. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на 24 сентября уже 9 регионов демонстрируют признаки „оранжевой“ зоны. Также есть определенная часть регионов, которые находятся в зоне риска вхождения в „красный“ уровень эпидемической опасности. Это четыре региона Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области”, — сказал Кузин.

Детали

По его словам, эти четыре области могут перейти к “красному” уровню в ближайшие 2-3 недели.

Дополнение

С 23 сентября во всех регионах Украины будут установлены “желтый” уровень эпидопасности.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.

Напомним, детские сады и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от уровня эпидемической опасности в области.

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