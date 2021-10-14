Моя провина в сміливості відкрито заявляти про свої переконання: адвокат Джелялова опублікував нове звернення активіста

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"Коли читаєш рядки звинувачення, складені якимось співробітником ФСБ, то хочеться одночасно сміятися і злитися. Сміятися над тією мізерною фантазією, побитими формулюваннями, якими автори мого арешту прикривають свої незаконні дії, метою яких, безсумнівно, є прагнення зганьбити ім'я одного з лідерів національного руху кримських татар в Криму, і тим самим звинуватити саме цей рух, що завжди сповідував ненасильницькі методи боротьби за права кримських татар, в порушенні власних принципів", - написав Джелял.

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У своєму листі активіст і політик підкреслює, що російська влада намагається переконати світову спільноту, завжди підтримує прагнення корінного народу Криму жити мирно і розвиватися на рідній землі, що сотні активістів, членів органів національного самоврядування, кримських татар, готові до насильницьких дій. Він зазначив, що спроба є брудної і помилковою.

"Злитися на ту мерзенну брехню, якесь середньовічне мракобісся, в якій мене звинувачують, пишучи неіснуючі в моїй голові наміри, брехливі свідчення прихованих свідків. Злитися на нездатність твоїх опонентів хоч в якійсь мірі чесно протистояти твоїм переконанням", - зазначає Джеляль.

Активіст додав, що він і завжди активно виступав проти дій Росії в Криму, виступаючи на захист територіальної цілісності України, на захист прав людини і проти репресій.

"Адже вся наша" вина "полягає в тому, що ми маємо сміливість мати переконання і ділитися ними відкрито і публічно", - написав він.

Нагадаємо

8 жовтня незаконно затриманого в окупованому Криму заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відправили на психіатричну експертизу незважаючи на його відмову.

Як заявили в українському МЗС, дане рішення є каральною практикою.

Контекст

4 вересня проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріману Джелялову.

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання активіста.

Там також повідомили про обшуки в ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання та зв'язали затримання Джелялова за його участь в саміті "Кримської платформи"