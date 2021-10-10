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Решение направить арестованного в Крыму Джелялова на психиатрическую экспертизу является карательной практикой - МИД

Решение направить арестованного в Крыму Джелялова на психиатрическую экспертизу является карательной практикой - МИД

Киев  •  УНН

 • 16698 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Решение направить арестованного в оккупированном Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в психиатрическую больницу для проведения экспертизы является карательной практикой. Об этом первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова написала в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джапаров.

Контекст

Незаконно задержанного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ.

Дополнение

4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках в еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".

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