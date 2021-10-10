Рішення направити заарештованого в Криму Джелялова на психіатричну експертизу є каральною практикою - МЗС

Цитата:

“В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої „психолого-психіатричної експертизи“. Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в „кращих“ радянських традиціях”, — написала Джапарова.

Контекст

Незаконно затриманого в окупованому Криму заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відправили на психіатричну експертизу незважаючи на його відмову.



Доповнення

4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джелялова.

Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського і Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання і пов’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.