Рішення направити заарештованого в Криму Джелялова на психіатричну експертизу є каральною практикою - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Рішення направити заарештованого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до психіатричної лікарні для проведення експертизи є каральною практикою. Про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова написала у Twitter, передає УНН.
Цитата:
“В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої „психолого-психіатричної експертизи“. Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в „кращих“ радянських традиціях”, — написала Джапарова.
Контекст
Незаконно затриманого в окупованому Криму заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відправили на психіатричну експертизу незважаючи на його відмову.
Доповнення
4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джелялова.
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків та затримання Нарімана Джелялова.
Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.
У Президента Володимира Зеленського і Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання і пов’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.