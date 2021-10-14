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Моя вина в смелости открыто заявлять о своих убеждениях: адвокат Джелялова опубликовал новое обращение активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Незаконно арестованный в Крыму российскими властями крымскотатарский активист, политик и журналист Нариман Джелялов передал через адвоката Николая Полозова новое заявление относительно своего незаконного преследования. Полозов опубликовал письмо Джелялова в своем Facebook, передает УНН.

Цитата

“Когда читаешь строки обвинения, составленные каким сотрудником ФСБ, то хочется сразу смеяться и злиться. Смеяться над той мизерной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму, и тем самым обвинить именно это движение, всегда говорил ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов”, — написал Джелялов.

Детали

В своем письме активист и политик подчеркивает, что российские власти пытаются убедить мировое сообщество, всегда поддерживает стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар, готовы к насильственным действиям. Он отметил, что попытка является грязной и ошибочной.

“Злиться на ту гнусную ложь, какое средневековое мракобесие, в которой меня обвиняют, писал несуществующие в моей голове намерения, лжесвидетельство скрытых свидетелей. Злиться неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то степени честно противостоять твоим убеждениям”, — отмечает Джелялов.

Активист добавил, что он и всегда активно выступал против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий.

“Ведь вся наша „вина“ заключается в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично”, — написал он.

Напомним

8 октября незаконно задержанного в оккупированном Крыму заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу несмотря на его отказ.

Как заявили в украинском МИД, данное решение является карательной практикой.

Контекст

4 сентября пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариман Джелялова.

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в отношении незаконных обысков и задержания активиста.

Там также сообщили об обысках в еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова за его участие в саммите “Крымской платформы”

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