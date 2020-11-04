Мовний омбудсмен сподівається, що здоровий глузд КСУ буде на боці закону про мову

"На черговому закритому засіданні Вищої палати Конституційного суду точилися дискусії між суддями КСУ. Я вважаю, що поспіхом нічого робити не треба, тим паче зараз, до КСУ прикута надзвичайно велика суспільна увага і не тільки суспільна, але й країн Європейського Союзу. І від того яким буде рішення КСУ насправді залежить не тільки життєдіяльність КСУ, не тільки питання життєдіяльності Української держави, а й взагалі того, чого ми варті. Мені здається, що здоровий глузд буде на боці цього закону і щиро сподіваємося, що державницька позиція членів Конституційного суду відображатиме справді українські національні інтереси", - сказав Кремінь.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України 3 листопада, розглядала справу за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону про українську мову, однак, не ухвалила рішення і продовжить його розгляд на одному з наступних засідань.

Зазначимо, що розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Як повідомлялося, автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що не може коментувати можливі рішення щодо закону про мову, утім, на його думку, там "немає особливих проблем".