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Языковой омбудсмен надеется, что здравый смысл КСУ будет на стороне закона о языке

Языковой омбудсмен надеется, что здравый смысл КСУ будет на стороне закона о языке

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь надеется, что здравый смысл судей Конституционного суда Украины будет на стороне закона об украинском языке. Об этом языковой омбудсмен заявил в интервью UA: Украинское радио, передает УНН.

"На очередном закрытом заседании Высшей палаты Конституционного суда шли дискуссии между судьями КСУ. Я считаю, что в спешке ничего делать не надо, тем более сейчас, к КСУ приковано очень большое общественное внимание и не только общественное, но и стран Европейского Союза. И от того каким будет решение КСУ на самом деле зависит не только жизнедеятельность КСУ, не только вопросы жизнедеятельности Украинского государства, но и вообще того, чего мы стоим. Мне кажется, что здравый смысл будет на стороне этого закона и искренне надеемся, что государственная позиция членов Конституционного суда будет отображать действительно украинские национальные интересы", - сказал Креминь.

Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины 3 ноября, рассматривала дело по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности закона об украинском языке, однако, не приняла решения и продолжит его рассмотрение на одном из следующих заседаний.

Отметим, что рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.

Как сообщалось, авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Также субъект права на конституционное представление считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не может комментировать возможные решения по закону о языке, впрочем, по его мнению, там "нет особенных проблем".

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