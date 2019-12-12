Мовний омбудсмен: депутатів і чиновників штрафуватимуть за виступ російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Згідно з мовним законом, система штрафів передбачена за виступ депутатів та високопосадовців не державною мовою. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.
У відповідь на запитання журналіста, чи займатиметься мовний омбудсмен випадками, коли нардепи і високопосадовці публічно розмовляють російською, Монахова зазначила: "Це порушення мовного закону".
"У нас всі чиновники, всі судді, всі вчителі... законодавча, виконавча, судова гілки влади, освіта, медицина і армія — це те, де українська мова має бути базовим налаштуванням. Тому ми будемо розглядати скарги, якщо хтось буде скаржитись... Ми будемо моніторити виконання мовного закону, і самі будемо робити їм зауваження. Після першого зауваження, якщо порушення продовжуються — буде система штрафів. Максимум на сьогодні — це 11 600 гривень", - розповіла мовний омбудсмен.
Зазначимо, що скарги можна буде надсилати як в електронному, так і у паперовому вигляді.
"Вони (скарги - ред.) можуть бути в електронній формі, однозначно буде портал омбудсмена, будуть сторінки у соціальних мережах, буде електронна форма, ми все це зробимо. До кінця 6-місячного терміну все має запрацювати. І в паперовому варіанті можна буде надіслати листа, ми відповідаємо на всі запити в терміни, встановлені законом", - додала Монахова.
Як раніше повідомляв УНН, 27 листопада Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Нещодавно вона анонсувала розробку стратегії щодо української мови.
Також Монахова розповіла про перші плани в роботі.
Окрім цього, мовний омбудсмен розповіла, як працюватиме з порушниками мовного закону.