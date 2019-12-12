Языковой омбудсмен: депутатов и чиновников будут штрафовать за выступление на русском языке

В ответ на вопрос журналиста, будет ли заниматься языковой омбудсмен случаями, когда нардепы и чиновники публично говорят по-русски, Монахова отметила: "Это нарушение языкового закона".

"У нас все чиновники, судьи, все учителя... законодательная, исполнительная, судебная ветви власти, образование, медицина и армия - это то, где украинский язык должен быть базовой настройкой. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться... Мы будем мониторить выполнение языкового закона, и сами будем делать им замечания. После первого замечания, если нарушения продолжаются - будет система штрафов. Максимум сегодня - это 11 600 гривен", - рассказала языковой омбудсмен.

Отметим, что жалобы можно будет передавать как в электронном, так и в бумажном виде.

"Они (жалобы - ред.) могут быть в электронной форме, однозначно будет портал омбудсмена, будут страницы в социальных сетях, будет электронная форма, мы все это сделаем. К концу 6-месячного срока все должно заработать. И в бумажном варианте можно будет послать письмо, мы отвечаем на все запросы в сроки, установленные законом", - добавила Монахова.

Как ранее сообщал УНН, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка. Недавно она анонсировала разработку стратегии относительно украинского языка.

Также Монахова рассказала о первых планах в работе.

Кроме этого, языковой омбудсмен рассказала, как будет работать с нарушителями языкового закона.