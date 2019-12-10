Мовний Омбудсмен анонсувала розробку стратегії щодо української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні розроблять мовну стратегію заходів, зокрема, у гуманітарній і культурній сферах. Адже, наприклад, на Донбасі існує проблема відсутності державної мови в публічній сфері. Про це під час пресконференції заявила мовний Омбудсмен Тетяна Монахова, передає кореспондент УНН.
"Там (на Донбасі - ред.) існує проблема відсутності державної мови в публічній сфері, які передбачені законом. Ми будемо розробляти стратегію заходів: у гуманітарній, культурній сферах. Треба людей не тільки штрафувати, це передбачено законом, а й мотивувати вивчати українську мову", - зазначила вона.
Нагадаємо, мовний Омбудсмен порадила кожному ознайомитися із законом про мову.
Додамо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України.
Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня. Пізніше Рада відхилила всі постанови щодо блокування мовного закону. Президент підписав закон про мову 15 травня.
Закон офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України від 16 травня. Набуття ним чинності сталося 16 липня 2019 року, крім деяких положень.