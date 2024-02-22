москва повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року - Amnesty International
Київ • УНН
Amnesty International підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини, скоєні в Україні з моменту її військового вторгнення в 2014 році, включаючи напади на цивільне населення та інфраструктуру, зникнення, страти, тортури, свавільні арешти, примусове переміщення та жорстоке поводження з ув'язненими.
Міжнародна компанія Amnesty International наголосила, що росія повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року, передає УНН.
Деталі
Неможливе правосуддя для українців без повної відповідальності за всі злочини, скоєні росією з моменту її військового втручання в 2014 році
Зазначається, що з моменту окупації українського Криму в 2014 році правозахисники задокументувала численні жорстокості, включаючи навмисні напади на цивільних осіб та критично важливу цивільну інфраструктуру, насильницькі зникнення, позасудові страти, тортури, незаконне позбавлення волі, примусове переміщення цивільних осіб і жорстоке поводження з військовополоненими.
Поки війна ще триває, необхідно максимально зберегти докази кожного окремого злочину. Ті, хто відповідальний за злочини згідно з міжнародним правом, повинні постати перед правосуддям, скільки б часу це не забрало. Ці злочини не мають терміну давност
Також Кривошеєв зазначив, що необхідно забезпечити, щоб усі відповідальні за злочини згідно з міжнародним правом були притягнуті до відповідальності у справедливих судах.
Надзвичайно важливо, щоб народ України отримав правду, справедливість і відшкодування за руйнівний вплив, який ця війна мала протягом останніх десяти років і продовжує мати на людей, землю, інфраструктуру та економіку України
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Новий санкційний пакет націлений на виробників боєприпасів, компанії з виробництва електроніки, а також торговців алмазами та нафтою.