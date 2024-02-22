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москва повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року - Amnesty International

Київ • УНН

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Amnesty International підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини, скоєні в Україні з моменту її військового вторгнення в 2014 році, включаючи напади на цивільне населення та інфраструктуру, зникнення, страти, тортури, свавільні арешти, примусове переміщення та жорстоке поводження з ув'язненими.

москва повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року - Amnesty International

Міжнародна компанія Amnesty International наголосила, що росія повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року, передає УНН.

Деталі

Неможливе правосуддя для українців без повної відповідальності за всі злочини, скоєні росією з моменту її військового втручання в 2014 році

- заявила Amnesty International.

Зазначається, що з моменту окупації українського Криму в 2014 році правозахисники задокументувала численні жорстокості, включаючи навмисні напади на цивільних осіб та критично важливу цивільну інфраструктуру, насильницькі зникнення, позасудові страти, тортури, незаконне позбавлення волі, примусове переміщення цивільних осіб і жорстоке поводження з військовополоненими.

Поки війна ще триває, необхідно максимально зберегти докази кожного окремого злочину. Ті, хто відповідальний за злочини згідно з міжнародним правом, повинні постати перед правосуддям, скільки б часу це не забрало. Ці злочини не мають терміну давност

– сказав заступник директора відділу досліджень Східної Європи та Центральної Азії Amnesty International Денис Кривошеєв.

Також Кривошеєв зазначив, що необхідно забезпечити, щоб усі відповідальні за злочини згідно з міжнародним правом були притягнуті до відповідальності у справедливих судах.

Надзвичайно важливо, щоб народ України отримав правду, справедливість і відшкодування за руйнівний вплив, який ця війна мала протягом останніх десяти років і продовжує мати на людей, землю, інфраструктуру та економіку України

– додав Кривошеєв.

 Нагадаємо

Велика Британія розширила санкції на ще понад 50 осіб та підприємств, що спрямовано на скорочення збройового арсеналу та воєнної скарбниці російського диктатора володимира путіна.

Новий санкційний пакет націлений на виробників боєприпасів, компанії з виробництва електроніки, а також торговців алмазами та нафтою. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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