москва повинна відповісти за злочини, скоєні в Україні з 2014 року - Amnesty International

Amnesty International підкреслила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочини, скоєні в Україні з моменту її військового вторгнення в 2014 році, включаючи напади на цивільне населення та інфраструктуру, зникнення, страти, тортури, свавільні арешти, примусове переміщення та жорстоке поводження з ув'язненими.