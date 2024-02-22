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москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 15:46  •  11682 просмотра

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Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.

Международная компания Amnesty International подчеркнула, что россия должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года, передает УНН.

Детали

Невозможно правосудие для украинцев без полной ответственности за все преступления, совершенные россией с момента ее военного вмешательства в 2014 году

- заявила Amnesty International.

Отмечается, что с момента оккупации украинского Крыма в 2014 году правозащитники задокументировала многочисленные жестокости, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц и критически важную гражданскую инфраструктуру, насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки, незаконное лишение свободы, принудительное перемещение гражданских лиц и жестокое обращение с военнопленными.

Пока война еще продолжается, необходимо максимально сохранить доказательства каждого отдельного преступления. Те, кто ответственен за преступления согласно международному праву, должны предстать перед правосудием, сколько бы времени это ни заняло. Эти преступления не имеют срока давности

- сказал заместитель директора отдела исследований Восточной Европы и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

Также Кривошеев отметил, что необходимо обеспечить, чтобы все ответственные за преступления согласно международному праву были привлечены к ответственности в справедливых судах.

Чрезвычайно важно, чтобы народ Украины получил правду, справедливость и возмещение за разрушительное влияние, которое эта война имела в течение последних десяти лет и продолжает иметь на людей, землю, инфраструктуру и экономику Украины

- добавил Кривошеев.

 Напомним

Великобритания расширила санкции на еще более 50 человек и предприятий, направленные на сокращение оружейного арсенала и военной казны российского диктатора Владимира Путина.

Новый санкционный пакет нацелен на производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
krymКрым
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москва должна ответить за преступления, совершенные в Украине с 2014 года - Amnesty International

Amnesty International подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, совершенные в Украине с момента ее военного вторжения в 2014 году, включая нападения на гражданское население и инфраструктуру, исчезновения, казни, пытки, произвольные аресты, принудительное перемещение и жестокое обращение с заключенными.

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