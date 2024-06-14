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москалькова опублікувала список нібито українських військовополонених

москалькова опублікувала список нібито українських військовополонених

Київ • УНН

 • 16668 перегляди

Уповноважена з прав людини в росії тетяна москалькова опублікувала у своєму телеграм-каналі список із 430 нібито українських військовополонених, які готові повернутися додому через обмін.

Уповноважений з прав людини в росії тетяна москалькова опублікувала нібито список українських військовополонених, яких росія нібито готова найближчим часом повернутися додому, передає УНН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Д.В. Лубинця з проханням сприяти активізації російсько-українських обмінних процесів. Публікую список українських військовослужбовців, які готові найближчим часом повернутись додому, якщо українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених

- написала цинічно москалькова.

Зазначається, що у списку 430 прізвищ.

Доповнення

Раніше російський диктатор володимир путін заявив, що росія нібито готова розпочати переговори про закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус.

Ця заява прозвучала за день до Саміту світу, який влаштовує Україна.

МЗС України заявило, що останні заяви президента росії володимира путіна про готовність Москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росії видати себе за миротворця.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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