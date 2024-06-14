Уполномоченный по правам человека в россии татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных, которых россия якобы готова в ближайшее время вернуться домой, передает УНН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Д.В. Лубинцу с просьбой способствовать активизации российско-украинских обменных процессов. Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных - написала цинично москалькова.

Отмечается, что в списке 430 фамилий.

Дополнение

Ранее российский диктатор владимир путин заявил, что россия якобы готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.

Это заявление прозвучало за день до Саммита мира, который устраивает Украина.

МИД Украины заявил, что последние заявления президента россии владимира путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россии выдать себя за миротворца.