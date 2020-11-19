Мороз в Україні триматиметься до кінця тижня - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні до кінця цього тижня триматиметься мороз, причому "температурні мінуси" будуть не лише вночі, а й вдень. Продовжить йти мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у західних, північних та більшості центральних областей, в суботу в Україні, крім північного заходу, часом дощ та мокрий сніг, в неділю у більшості областей без опадів, лише у північно-східній частині невеликий мокрий сніг", - вказали синоптики.
На дорогах країни, крім заходу та крайнього півдня, місцями ожеледиця.
Температура вночі впродовж трьох найближчих діб від 1° тепла до 5° морозу. При цьому найближчої ночі у західних областях 1-5° тепла, у східній частині 7-12° морозу. Вдень 20-22 листопада в Україні від 1° морозу до 5° тепла.
Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, минулими вихідними сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва.
На ранок 19 листопада в Україні на північному сході вже намело до 8 сантиметрів снігу. Загалом сніжний покрив утворився вже у 9 областях.