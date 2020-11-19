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В Україні місцями намело вже по 8 сантиметрів снігу

В Україні місцями намело вже по 8 сантиметрів снігу

Київ • УНН

 • 19011 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні на північному сході вже намело до 8 сантиметрів снігу. Загалом сніжний покрив утворився вже у 9 областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, за інформацією гідрометцентру, у Луганській області висота снігового покриву сягає 7-8 сантиметрів на ранок 19 листопада. У Харківській - дещо менше - до 3 см.

На півночі - у Чернігівській області - до 0,5 см. На Київщині місцями намело до 5 сантиметрів снігу. На Черкащині - до 3 см. Також невеликий сніговий покрив утворився, за даними гідрометцентру, на Кіровоградщині, Донеччині та Миколаївщині, у Карпатах в межах Івано-Франківської області.

Так, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на ранок 19 листопада на горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг, було ясно, спостерігалася невелика хмарність. Температура повітря -3°С.

Додамо, за даними синоптиків, в Україні 19 листопада очікується погода без опадів, з 20 листопада, у суботу, 21 листопада - крім заходу та півночі, - невеликий дощ та мокрий сніг. Вдарять морози - на Луганщині до 16 градусів нижче нуля вночі. 

По Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, минулими вихідними сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. На ранок 18 листопада вже у трьох областях випало до 3 сантиметрів снігу

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