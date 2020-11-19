В Украине местами намело уже по 8 сантиметров снега
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине на северо-востоке уже намело до 8 сантиметров снега. В общем снежный покров образовался уже в 9 областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, по информации гидрометцентра, в Луганской области высота снежного покрова достигает 7-8 сантиметров на утро 19 ноября. В Харьковской - несколько меньше - до 3 см.
На севере - в Черниговской области - до 0,5 см. В Киевской области местами намело до 5 сантиметров снега. В Черкасской области - до 3 см. Также небольшой снежный покров образовался, по данным гидрометцентра, в Кировоградской, Донецкой и Николаевской областях, и в Карпатах в пределах Ивано-Франковской области.
Так, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на утро 19 ноября на горе Поп Иван Черногорский лежит снег, было ясно, наблюдалась небольшая облачность. Температура воздуха -3°С.
Добавим, по данным синоптиков, в Украине 19 ноября ожидается погода без осадков, с 20 ноября, в субботу, 21 ноября - кроме запада и севера, - небольшой дождь и мокрый снег. Ударят морозы - в Луганской области до 16 градусов ниже нуля ночью.
По Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. На утро 18 ноября уже в трех областях выпало до 3 сантиметров снега.