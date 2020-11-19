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Мороз в Украине продержится до конца недели - синоптики

Мороз в Украине продержится до конца недели - синоптики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине до конца этой недели будет держаться мороз, причем "температурные минусы" будут не только ночью, но и днем. Продолжит идти мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра в западных, северных и большинстве центральных областей, в субботу в Украине, кроме северо-запада, временами дождь и мокрый снег, в воскресенье в большинстве областей без осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег", - указали синоптики.

На дорогах страны, кроме запада и крайнего юга, местами гололедица.

Температура ночью в течение трех ближайших суток от 1° тепла до 5° мороза. При этом ближайшей ночью в западных областях 1-5° тепла, в восточной части 7-12° мороза. Днем 20-22 ноября в Украине от 1° мороза до 5° тепла.

Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.

Утром 19 ноября в Украине на северо-востоке уже намело до 8 сантиметров снега. В общем снежный покров образовался уже в 9 областях.

Украинские Национальные Новости

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