Мороз в Украине продержится до конца недели - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине до конца этой недели будет держаться мороз, причем "температурные минусы" будут не только ночью, но и днем. Продолжит идти мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных, северных и большинстве центральных областей, в субботу в Украине, кроме северо-запада, временами дождь и мокрый снег, в воскресенье в большинстве областей без осадков, лишь в северо-восточной части небольшой мокрый снег", - указали синоптики.
На дорогах страны, кроме запада и крайнего юга, местами гололедица.
Температура ночью в течение трех ближайших суток от 1° тепла до 5° мороза. При этом ближайшей ночью в западных областях 1-5° тепла, в восточной части 7-12° мороза. Днем 20-22 ноября в Украине от 1° мороза до 5° тепла.
Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, в минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.
Утром 19 ноября в Украине на северо-востоке уже намело до 8 сантиметров снега. В общем снежный покров образовался уже в 9 областях.