Море на Одещині після підриву дамби перетворюється на кладовище та сміттєзвалище: прикордонники показали нові кадри
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Через підрив росіянами греблі в акваторію Одеської області з Дніпра винесло трупи тварин, предмети побуту і навіть будинки, а також міни та боєприпаси. У Держприкордонслужбі України закликали громадян не нехтувати правила безпеки, передає УНН.
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"На Одещині прикордонники фіксують наслідки російського екоциду: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб", - повідомила Держприкордонслужбу України.
"Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та, при виявленні небезпечних предметів, звертатися до компетентних служб", - зауважується в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла узбережжя Одещини, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків та предмети побуту жителів Херсонщини.
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