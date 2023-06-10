Море в Одесской области после подрыва дамбы превращается в кладбище и свалку: пограничники показали новые кадры

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"В Одесской области пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных. В нем плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб", - сообщила Госпогранслужба Украины.

"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла побережья Одесской области, принеся с собой фрагменты разрушенных домов и предметы быта жителей Херсонщины.

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