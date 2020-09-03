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Монетарна політика НБУ буде залежати від ситуації з COVID-19 - Шевченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Монетарна політика Національного банку в подальшому буде залежати від розвитку ситуації з поширенням COVID-19. Про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

Монетарна політика НБУ буде залежати від ситуації з COVID-19 - Шевченко

“Монетарна політика Національного банку в подальшому буде залежати від розвитку ситуації з поширенням COVID-19. У поточній ситуації облікова ставка на рівні 6% забезпечує спрямування на забезпечення балансу між досягненням помірної інфляції та стимулюванням економіки. Однак, якщо негативний вплив коронавірусу на внутрішній попит та ділову активність посилиться - Національний банк буде готовий надати економіці додатковий імпульс для пожвавлення. Натомість на ймовірне посилення інфляційних ризиків у 2021 році Національний банк може вдатися до підвищення облікової ставки”, - сказав Шевченко.

Нагадаємо, зростання захворюваності на COVID-19 не вплинуло на відновлення економічної активності.

Також нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%.

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