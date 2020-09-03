Монетарная политика НБУ будет зависеть от ситуации с COVID-19 - Шевченко

"Монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% обеспечивает направление на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится - Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. Вмест этого на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки ", - сказал Шевченко.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на восстановление экономической активности.

Также напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.