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Монетарная политика НБУ будет зависеть от ситуации с COVID-19 - Шевченко

Киев • УНН

 • 11249 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Монетарная политика НБУ будет зависеть от ситуации с COVID-19 - Шевченко

"Монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% обеспечивает направление на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится - Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. Вмест этого на вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки ", - сказал Шевченко.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на восстановление экономической активности.

Также напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.

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