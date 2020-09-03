Зростання захворюваності на COVID-19 не вплинуло на відновлення економічної активності - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Збільшення рівня захворюваності на COVID-19 в Україні упродовж останніх місяців не вплинуло на відновлення економічної активності, але нова хвиля може стримати споживчий попит. Про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
"Збільшення рівня захворюваності на коронавірус (на COVID-19 - ред.) в Україні упродовж останніх місяців не вплинуло на відновлення економічної активності, утім, нова хвиля COVID-19 може стримати споживчий попит. У такому разі це загальмує пожвавлення у секторах, які орієнтовані на внутрішній ринок, насамперед - у секторі послуг", - сказав Кирило Шевченко.
За його словами, актуальними залишаються і інші ризики:
▪️ негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність;
▪️ ескалація військового конфлікту на Сході країни чи її кордонах;
▪️ збільшення волатильності світових цін на продукти харчування, з огляду на зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.
"З огляду на зазначений баланс ризиків та стійкий тренд відновлення споживчого попиту, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%", - додав глава НБУ.
Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%.