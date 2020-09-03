Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на восстановление экономической активности - НБУ

"Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом (COVID-19 - ред.) в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности, впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос. В таком случае это затормозит оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего - в секторе услуг", - сказал Кирилл Шевченко.

По его словам, актуальными остаются и другие риски:

▪️ негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

▪️ эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

▪️ увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%", - добавил глава НБУ.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.