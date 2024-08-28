МОН затвердило рекомендації щодо організації навчання в дитсадках
Київ • УНН
МОН розробило рекомендації для дитсадків на новий навчальний рік. Документ охоплює безпеку, формати навчання, патріотичне виховання та вивчення англійської мови.
МОН затвердило рекомендації щодо організації освітнього процесу в садочках на новий навчальний рік. Документ охоплює безпекові питання, формати навчання та патріотичне виховання. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН.
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Серед головного в рекомендаціях розроблено алгоритми дій під час повітряної тривоги та вимоги до укриттів у садочках. Залежно від ситуації в регіоні – роз'яснення щодо можливості організації очного, змішаного чи дистанційного навчання.
Як повідомляється, основний формат організації діяльності закладів дошкільної освіти - очний, однак, з огляду на безпекову ситуацію в різних регіонах країни, керівники військових адміністрацій та установи можуть приймати рішення щодо впровадження дистанційного або змішаного формату навчання.
У тих випадках, коли заклад розташований на території потенційної небезпеки, але не має можливості облаштувати укриття, перевага надається дистанційній формі освіти.
Кожен дитсадок має бути обладнаний тривожною кнопкою, системою загального оповіщення та іншими елементами безпеки; мати чіткі алгоритми реагування персоналу на сигнали повітряної тривоги, алгоритми евакуації дітей під час прийому їжі, під час проведення занять, прогулянки на свіжому повітрі, денного сну тощо. Персонал має бути навчений реагувати на надзвичайні ситуації, включаючи надання першої домедичної допомоги.
Зазначається, що доступ до укриттів у ЗДО надається виключно учасникам освітнього процесу. У випадку організації групи короткотривалого перебування в укритті або захисній споруді, доступ до цих укриттів під час проведення занять також матимуть лише учасники освітнього процесу
Також в документі особлива увага надається дітям з особливими освітніми потребами та родинам ВПО, гарантування фізичної та психологічної безпеки дітей – пріоритет.
Крім того, у рекомендаціях передбачено патріотичне виховання та вивчення англійської мови.
У закладах дошкільної освіти обовʼязково забезпечується вивчення та використання державної мови. Зазначається, що неприпустимо використання мови держави-агресора або держави-окупанта.
Водночас, відповідно до Закону про застосування англійської мови в Україні, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку стане обовʼязковим.
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