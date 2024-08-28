МОН затвердило рекомендації щодо організації навчання в дитсадках

ukenru
13:46 • 23359 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 35018 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 55121 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 87235 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 140748 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182163 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 263767 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166186 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141957 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128315 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132565 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 68004 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 100996 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 78307 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 63412 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 23359 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 132565 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 263767 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199232 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6727 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 21025 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24495 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29511 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39173 перегляди
Актуальне
МОН затвердило рекомендації щодо організації навчання в дитсадках

МОН затвердило рекомендації щодо організації навчання в дитсадках

Київ • УНН

 • 13719 перегляди

МОН розробило рекомендації для дитсадків на новий навчальний рік. Документ охоплює безпеку, формати навчання, патріотичне виховання та вивчення англійської мови.

 МОН затвердило рекомендації щодо організації освітнього процесу в садочках на новий навчальний рік. Документ охоплює безпекові питання, формати навчання та  патріотичне виховання. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОН. 

Деталі

Серед головного в рекомендаціях розроблено алгоритми дій під час повітряної тривоги та вимоги до укриттів у садочках. Залежно від ситуації в регіоні – роз'яснення щодо можливості організації очного, змішаного чи дистанційного навчання. 

Як повідомляється, основний формат організації діяльності закладів дошкільної освіти - очний, однак, з огляду на безпекову ситуацію в різних регіонах країни, керівники військових адміністрацій та установи можуть приймати рішення щодо впровадження дистанційного або змішаного формату навчання

У тих випадках, коли заклад розташований на території потенційної небезпеки, але не має можливості облаштувати укриття, перевага надається дистанційній формі освіти.

Кожен дитсадок має бути обладнаний тривожною кнопкою, системою загального оповіщення та іншими елементами безпеки; мати чіткі алгоритми реагування персоналу на сигнали повітряної тривоги, алгоритми евакуації дітей під час прийому їжі, під час проведення занять,  прогулянки на свіжому повітрі, денного сну тощо.  Персонал має бути навчений реагувати на надзвичайні ситуації, включаючи надання першої домедичної допомоги. 

Зазначається, що доступ до укриттів у ЗДО надається виключно  учасникам освітнього процесу. У випадку організації групи короткотривалого перебування в укритті або захисній споруді, доступ до цих укриттів під час проведення занять також матимуть лише учасники освітнього процесу

Також в документі особлива увага надається дітям з особливими освітніми потребами та родинам ВПО, гарантування фізичної та психологічної безпеки дітей – пріоритет. 

Крім того, у рекомендаціях передбачено патріотичне виховання та вивчення англійської мови.

У закладах дошкільної освіти обовʼязково забезпечується вивчення та використання державної мови. Зазначається, що неприпустимо використання мови держави-агресора або держави-окупанта. 

Водночас, відповідно до Закону про застосування англійської мови в Україні, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку стане обовʼязковим.

Понад 800 закладів освіти вирішили долучитися до оновлення предмета "Захист України" – МОН27.08.24, 10:45 • 73830 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01