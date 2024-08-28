МОН утвердило рекомендации по организации обучения в детсадах

МОН утвердило рекомендации по организации образовательного процесса в садиках на новый учебный год. Документ охватывает вопросы безопасности, форматы обучения и патриотическое воспитание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Детали

Среди главного в рекомендациях разработаны алгоритмы действий во время воздушной тревоги и требования к укрытиям в садиках. В зависимости от ситуации в регионе - разъяснения о возможности организации очного, смешанного или дистанционного обучения.

Как сообщается, основной формат организации деятельности учреждений дошкольного образования - очный, однако, учитывая ситуацию с безопасностью в разных регионах страны, руководители военных администраций и учреждения могут принимать решение о внедрении дистанционного или смешанного формата обучения.

В тех случаях, когда заведение расположено на территории потенциальной опасности, но не имеет возможности обустроить укрытие, предпочтение отдается дистанционной форме образования.



Каждый детсад должен быть оборудован тревожной кнопкой, системой общего оповещения и другими элементами безопасности; иметь четкие алгоритмы реагирования персонала на сигналы воздушной тревоги, алгоритмы эвакуации детей во время приема пищи, во время проведения занятий, прогулки на свежем воздухе, дневного сна и тому подобное. Персонал должен быть обучен реагировать на чрезвычайные ситуации, включая оказание первой домедицинской помощи.

Отмечается, что доступ к укрытиям в ЗДО предоставляется исключительно участникам образовательного процесса. В случае организации группы кратковременного пребывания в укрытии или защитном сооружении, доступ к этим укрытиям во время проведения занятий также будут иметь только участники образовательного процесса

Также в документе особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями и семьям ВПЛ, обеспечение физической и психологической безопасности детей - приоритет.

Кроме того, в рекомендациях предусмотрено патриотическое воспитание и изучение английского языка.

В учреждениях дошкольного образования обязательно обеспечивается изучение и использование государственного языка. Отмечается, что недопустимо использование языка государства-агрессора или государства-оккупанта.

В то же время, согласно Закону о применении английского языка в Украине, с 1 сентября 2026 года изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста станет обязательным.

Понад 800 закладів освіти вирішили долучитися до оновлення предмета "Захист України" – МОН