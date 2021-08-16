Міносвіти заявило, що соцмережами ширять фейки про 1 вересня

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“Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною”, — заявили у МОН.

Деталі

У відомстві зазначили, що міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет нещодавно наголосив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна), та діти продовжуватимуть навчання, повідомили у МОН.

Що було раніше

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що навчання для школярів та студентів з 1 вересня нібито було скасовано через загрозу захворювання штамом “Дельта” та “Лямбда”.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні станом на 12 серпня було виявлено 300 випадків штаму коронавірусу “Дельта”.



У пресслужбі ЦГЗ журналісту УНН повідомили, що у Києві станом на 12 серпня зареєстровано 21 випадок “Дельти”.

Учені кажуть, що частка інфікування більш заразним варіантом коронавірусу “Дельта” в Україні наразі невідома, однак найвищих темпів зростання захворюваність COVID-19 в Україні досягне, коли 90% нових випадків зараження припадатиме саме на “Дельту”.

Тим часом, про випадки зараження цим варіантом коронавірусу повідомляли вже, зокрема, з Волинської, Одеської, Тернопільської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Рівненської областей, міста Київ.

В Україні зафіксовано вже 2,266 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 серпня, — понад 400, що менше, ніж напередодні, однак традиційне падіння показника на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 433 особи, що також менше, ніж напередодні.