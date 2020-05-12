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Молодикам, які у Києві напали на водія швидкої допомоги, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Київська прокуратура повідомила про підозру двом молодикам, які вдарили по голові водія швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.

Молодикам, які у Києві напали на водія швидкої допомоги, повідомили про підозру

“За погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими Дніпровського районного управління поліції повідомлено про підозру двом особам, які зухвало та цинічно напали на водія “швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що інцидент стався в ніч на 11 травня 2020 року біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці.

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“Бригада лікарів прибула на виклик за цією адресою та піднялась до хворого. Водій залишився чекати в автомобілі. У цей час двоє молодиків, побачивши припаркований біля під’їзду службовий автомобіль швидкої медичної допомоги, почали безпричинно провокувати конфлікт з водієм, після чого нанесли останньому декілька ударів в область голови та пошкодили службовий автомобіль”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце події одразу були викликані поліцейські, які й затримали хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців, 1994 та 2000 року народження.

Повідомляється, що зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб) та до суду скерували клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловік на викраденому авто збив поліцейського.

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