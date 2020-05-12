Молодым людям, которые в Киеве напали на водителя скорой помощи, сообщили о подозрении

"По согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователями Днепровского районного управления полиции сообщено о подозрении двум лицам, которые дерзко и цинично напали на водителя "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел в ночь на 11 мая 2020 года возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

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"Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль", - указано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия сразу были вызваны полицейские, которые и задержали хулиганов. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения.

Сообщается, что злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц) и в суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове мужчина на угнанном авто сбил полицейского.