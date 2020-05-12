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Суд арештував трьох підозрюваних у нападі на столичний медичний центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Святошинський районний суд Києва взяв під варту трьох підозрюваних у здійсненні нападу на офіс столичного медичного центру та пограбуванні його співробітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Суд арештував трьох підозрюваних у нападі на столичний медичний центр

“За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 8 судом взято під варту 3 чоловіків, які здійснили напад на офіс столичного медичного центру та пограбували його співробітників”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 9 травня 2020 року вказані особи проникли до приміщення медичного центру, розташованого по просп. Перемоги, у Святошинському районні Києва та, погрожуючи персоналу застосуванням насильства, забрали особисті кошти та мобільні телефони двох співробітниць. Крім цього, зловмисники викрали офіційні штампи та печатки медцентру.

“Завдяки злагодженій роботі правоохоронців нападників вдалося затримати того ж дня. При особистому обшуку у чоловіків виявили мобільні телефони, печатки та гроші”, — зазначається в повідомленні.

Також 3 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, іноземця затримали за пограбування аптек та кредитних установ з газовим балончиком.

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