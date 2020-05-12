Суд арестовал трех подозреваемых в нападении на столичный медицинский центр

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 8 судом взято под стражу 3 мужчин, которые совершили нападение на офис столичного медицинского центра и ограбили его сотрудников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 9 мая 2020 года указанные лица проникли в помещение медицинского центра, расположенного по ул. Победы, в Святошинском районные Киева и, угрожая персоналу применением насилия, забрали личные средства и мобильные телефоны двух сотрудниц. Кроме этого, злоумышленники похитили официальные штампы и печати медцентра.

"Благодаря слаженной работе правоохранителей нападающих удалось задержать в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги", - отмечается в сообщении.

Также 3 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство официальных документов, штампов или печатей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, иностранца задержали за ограбление аптек и кредитных учреждений с газовым баллончиком.