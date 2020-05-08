Іноземця затримали за пограбування аптек та кредитних установ з газовим балончиком

“Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав виручку та тікав. Викрили його під час спроби пограбувати ще одну аптеку. Слідчі готують повідомлення про підозри у вчиненні кількох злочинів, за які затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.

Так, наприкінці березня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на аптеку. Невідомий у масці зайшов до приміщення й розпилив в обличчя фармацевту сльозогінний газ, після чого забрав виручку з каси та втік.

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Через деякий час поліції стало відомо, що за аналогічною схемою чоловік у масці та з газовим балончиком пограбував установи з видачі кредитних коштів на вулиці Андрія Малишка та у Дарницькому районі, заволодівши майже 40 тисячами гривень.

Правоохоронці провели слідчі дії, встановили особу зловмисника та затримали його під час спроби пограбувати аптеку на вулиці Миропільській.

“Фігуранта затримали... Під час поверхневого огляду ми виявили та вилучили у нього близько однієї тисячі гривень, яку він встиг забрати із каси аптеки. Затриманий — громадянин сусідньої країни, 1985 року народження. Перед кожним злочином він приїздив із міста Чернігів, де останнім часом мешкав із родиною, орендував помешкання у місті Бровари та виїжджав на "полювання“ до столиці”, — розповів начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко.

Повідомляється, що слідчі розпочали досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 187 (Розбій), за ч. 3 ст. 15 та за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Київщині затримали іноземця, який погрожував підірвати багатоповерхівку.



